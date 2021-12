À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreux propriétaires de chiens et de chats ont envie de gâter leur animal en leur offrant des friandises ou en leur faisant profiter de leur repas. Il arrive aussi, l’alcool ou l’animation aidant, qu’ils soient moins attentifs aux faits et gestes de leur(s) petit(s) compagnon(s) et que ceux-ci en profitent pour "chouraver" l’un ou l’autre mets de fête sans se faire remarquer. Ce n’est pas bien grave, vous dites-vous peut-être, c’est aussi ça les fêtes. Malheureusement, ce que l’on considère comme des mets de choix peut s’avérer dangereux ou mortel pour nos animaux.