Lors du confinement du printemps 2020, les cours ont été totalement suspendus de la mi-mars au début du mois de mai. Lorsque les écoles ont repris partiellement et progressivement les cours en présentiel, le contrôle de l’obligation scolaire a été mis entre parenthèses temporairement dans un contexte où les craintes dans la population restaient très importantes et les connaissances limitées sur le virus.

Jusqu’à la fin du mois de juin 2020, l’administration a donc décidé de fermer les yeux sur les absences des élèves. Une tolérance était également appliquée par rapport aux écoles qui décidaient d’accueillir moins de classes et d’ouvrir leurs portes moins de jours que les seuils définis par les circulaires, que ce soit pour des raisons organisationnelles ou sanitaires.

Pendant cette période, la ministre de l’Éducation Caroline Désir a rappelé à plusieurs reprises que la suspension du contrôle de l’obligation scolaire était aussi exceptionnelle que temporaire. Les contrôles ont d’ailleurs été rétablis dès la rentrée de septembre 20201. Mais si la majorité des élèves sont bien retournés à l’école au début de l’année, d’autres n’y ont plus remis les pieds depuis plus d’un an, au risque pour certains d’enfreindre les règles fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et de s’exposer à des lourdes conséquences.

Les raisons de ces absences sont multiples. Certains parents ont par exemple préféré protéger leurs enfants, plus fragiles sur le plan de la santé, en les gardant à la maison. Dans un certain nombre de cas, c’est aussi et surtout pour se protéger eux-mêmes que des parents ont refusé que leurs enfants retournent à l’école.

Autre cas de figure : les parents d’enfants en bas âge qui ont "profité" du fait que leur enfant soit trop jeune pour tomber sous le coup de l’obligation scolaire pour les garder à la maison pendant un an. L’école n’étant obligatoire qu’à partir de cinq ans, les parents qui ont fait ce choix n’ont donc enfreint aucune règle. C’est le cas de Rosanna, maman d’une petite fille de trois ans. "Ma fille devait commencer l’école en septembre 2020 mais finalement j’ai décidé de la garder à la maison encore un an. Je la mettrai à l’école en septembre prochain quand mes proches et moi seront vaccinés", explique-t-elle.