Dans un contexte de pénurie, les écoles ont peur de ne plus pouvoir accueillir tous les enfants ukrainiens.

L’arrivée continue en Belgique de réfugiés ukrainiens en âge d’être scolarisés représente un défi de taille pour les écoles. La semaine passée, 992 enfants ukrainiens étaient enregistrés dans les bases de données de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ce nombre pourrait devenir beaucoup plus élevé dans les semaines qui viennent. Au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre de l’Éducation a expliqué que 29 123 réfugiés se sont enregistrés auprès des services de l’Office des étrangers. Parmi eux, 43 % de mineurs et 37 % d’enfants scolarisables. En extrapolant, ce sont plus de 10 000 élèves qui pourraient exiger une place dans une école dans un avenir proche.

La ministre a qualifié la situation de "défi d’ampleur."