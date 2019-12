En 2019, le diabète est une maladie qui se soigne, mais dont on ne guérit pas. Il s’agit d’une réalité et d’un combat au quotidien pour environ 507 000 personnes en Belgique, dont 80 à 90 % sont atteints du diabète de type 2 ou diabète gras. Deux formes différentes. La principale cause, et la différence avec le diabète de type 1, ce sont les crises d’hypoglycémie. C’est l’effet secondaire le plus connu pour le diabète de type 1, tandis qu’elles sont très rares chez les personnes atteintes du diabète de type 2. Et justement, ces crises peuvent avoir des conséquences assez inattendues, comme l’accès à certains métiers.

(...)