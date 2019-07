Une deuxième mise à jour de la liste d’espèces exotiques envahissantes de préoccupation européenne vient d’être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. cette mise à jour ajoute 17 nouvelles espèces, végétales et animales, à la liste européenne qui en comprenait déjà 49. La plupart d’entre elles sont encore très peu présentes en Europe mais leur prolifération pourrait causer d’importantes nuisances à l’environnement.

Les espèces exotiques envahissantes, aussi appelées espèces invasives, sont des espèces introduites par l’homme en dehors de leur aire d’origine et qui constituent une menace importante pour la biodiversité et les services fournis par les écosystèmes (comme la production végétale, l’épuration de l’eau ou la pollinisation).

La liste européenne vise à prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes. Les États membres sont chargés de faire respecter une série d’obligations pour chacune des espèces listées, dont celle de les éradiquer.

Dans les 17 nouvelles espèces qui viennent allonger la liste déjà existante, on trouve treize espèces végétales et quatre espèces animales : le Martin triste (un oiseau originaire d’Asie), le ver plat de Nouvelle-Zélande, la perche soleil et le poisson-chat rayé. Elles rejoignent entre autres le raton laveur, le ragondin, l’ouette d’Égypte et l’ibis sacré.

L’impact négatif de certaines espèces considérées comme invasives sur la biodiversité n’est pas reconnu par tous les scientifiques. "C’est un sujet très complexe. Si on prend l’exemple des perruches vertes, qui se sont multipliées à Bruxelles, il est difficile d’affirmer que leur impact est réellement négatif", estime Jean-Yves Paquet, ornithologue et membre de Natagora. Selon le spécialiste, les espèces aquatiques sont généralement celles qui ont l’impact le plus négatif sur la biodiversité.

"Les espèces invasives aquatiques ont généralement plus d’impact sur la biodiversité que les oiseaux et les mammifères. Je pense par exemple à la corbicule (une palourde originaire d’Asie) qui a envahi la Meuse il y a une quinzaine d’années. Cette espèce a dévoré tout le phytoplancton, d’ailleurs on voit que l’eau de la Meuse est beaucoup plus transparente que par le passé. Résultat ? On a d’autres espèces de poissons que par le passé et ils sont moins nombreux qu’avant."