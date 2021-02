Poignées de portes, distributeurs de billets ou encore pistolets de pompes à essence, autant d’objets touchés et retouchés par des milliers de mains quotidiennement. Et en pleine période pandémique, mieux vaut faire attention où on les pose.

Pourtant, une étude publiée dans la revue anglo-saxonne Environmental Science and Technology Letters démontre que les objets les plus fréquemment touchés ne sont pas ceux qui présentent le plus de risque en matière de contagion au Covid-19.