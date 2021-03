Dans certains pays, le Covid est en passe de devenir un mauvais souvenir. Début mars, Israël revenait presque à la normale, à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement. À ce jour, les bars et les restaurants, les hôtels, les établissements sportifs et culturels sont ouverts. Même si les établissements limitent les jauges et exigent aux clients de présenter un "passeport vert" d’entrée à l’aide d’un QR code sur leur smartphone, les terrasses et espaces publics rappellent la vie d’avant. La raison ? Une campagne de vaccination massive. Plus de la moitié des 9,3 millions d’Israéliens ont reçu une première injection du vaccin Pfizer-BioNTech, auquel l’État hébreu a un accès privilégié dans le cadre d’un accord de partage de données biomédicales sur les effets de la vaccination. Et plus de 40 % des Israéliens ont reçu la seconde dose de vaccin quand la Belgique n’atteint pas encore les 5 %.

