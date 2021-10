La période Covid a conduit ces restaurateurs à faire des choix et à s’orienter vers une autre activité.

S’il est des professions où la vie n’est pas un long fleuve tranquille, ce sont bien les métiers de l’Horeca. L’adaptation rapide à un environnement en constant changement est un impératif et la crise traversée ces derniers mois l’a encore douloureusement montré. Les restaurants se sont transformés en takeaway avec des formules attractives, relayés par les grandes plateformes de livraison à la commission non négligeable. Il fallait investir dans la communication aussi, refaire ses preuves, exister. Avec le télétravail, certains quartiers sont devenus fantômes : plus de pause de midi, plus de réunions-sandwichs, plus de catering d’affaires : le quartier européen et le centre-ville de Bruxelles ont dégusté…

Nous sommes allés à la rencontre de 5 restaurateurs qui nous ont raconté leur parcours de ces derniers mois où ils ont dû composer avec tout et son contraire ! Et des règles sanitaires évidemment contraignantes.

Le retour "à la normale" n’est plus un retour à la situation d’il y a un an et demi… Certains cartonnent ; cela tâtonne mais toujours, chaque jour, c’est mission accomplie : les plats sortent…

Pistolet Original s’invite chez des partenaires solidaires Dur dur le centre-ville. C’est le triste constat de...