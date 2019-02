Nombreux sont les adolescents qui combatent en faveur du climat.

Jamie Margolin, 16 ans.

Jamie Margolin a 16 ans et a déjà créé son propre mouvement : Zero Hour. Une façon assez claire de dire que niveau climat, nous n’avons plus le temps d’attendre les bras croisés. Avec son groupe, elle a organisé trois jours de mobilisation à Washington en juillet 2018, dont une grande marche face au Capitole qui a rassemblé des milliers de jeunes.

Elsie Luna, 10 ans

À peine âgée de 10 ans, la jeune Anglaise s’est engagée contre les énergies fossiles. En novembre dernier, après avoir été ignorée par les patrons de BP, Chevron et Total, elle a fini par obtenir un entretien avec la direction de Shell pour lui présenter ses arguments afin de produire de l’énergie différemment. Avec d’autres activistes, elle a déjà bloqué plusieurs ponts à Londres.

Jean Hinchliffe, 14 ans

(...)