À la demande de saint Nicolas, bpost ouvre, comme à l'accoutumée, les portes de son secrétariat de Saint-Nicolas pour répondre aux nombreuses lettres qui lui sont envoyées par les petits et grands enfants.

Le 6 décembre approche à grands pas, et il est temps de préparer sa liste de cadeaux, du moins pour les enfants sage. Comme chaque année, Bpost fera le relais entre le Grand Saint et les Belges en envoyant le courrier dans la fameuse rue du Paradis.

Tous ceux qui envoient une lettre ou un dessin à Saint-Nicolas recevront même une réponse grâce à bpost. L'année dernière, les assistants du Grand Saint installés dans les centres de tri ont répondu à plus de 300 000 lettres!

Mais attention, il existe une adresse officielle pour toutes les lettres adressées à Saint-Nicolas. Une adresse qu'il faut bien recopier pour que le courrier arrive à destination. Ainsi, tous les enfants devront lui écrire à destination de la rue du Paradis 1, 0612 Ciel.

Ils recevront en retour une lettre et une surprise. "Les collaborateurs affectés par bpost au secrétariat de Saint-Nicolas et les facteurs y veilleront, assure Bpost. Les lettres postées avant le 29 novembre recevront une réponse pour le 6 décembre au plus tard. De plus, une lettre ou un dessin pour Saint-Nicolas ne nécessite pas d’affranchissement."

Les boîtes aux lettres de la Saint-Nicolas font leur apparition dans tout le pays