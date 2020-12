Depuis le début de la crise sanitaire, les élèves belges n’ont pas été épargnés : confinement, déconfinement, reconfinement, enseignement hybride pour certains et quarantaine pour de nombreux autres : ils en voient de toutes les couleurs depuis bientôt dix mois. Selon les experts de la plateforme JOY, gérée par la task force pédiatrique, les enfants payent un prix bien trop élevé dans cette crise. La fermeture des écoles, les limitations des interactions sociales et le manque d’activités sportives et culturelles les affectent en effet lourdement.