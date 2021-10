Dans le secteur de la construction, ce ne sont pas les carnets de commandes qui posent problème, mais bien le manque de main-d’œuvre pour mettre ces chantiers à exécution. Le green deal européen, les rénovations énergétiques, la frénésie du marché ou encore les énormes chantiers de reconstruction suite aux terribles inondations de l’été dernier offrent au secteur de nombreuses perspectives, mais les métiers de la construction peinent à séduire les jeunes et les demandeurs d’emploi. Au total, 6 000 postes sont à pourvoir en Wallonie, sans grand espoir de les combler à court ou moyen terme.

"Rien que chez Thomas & Piron, nous avons plus de 120 postes ouverts, postes pour lesquels nous avons les plus grandes difficultés à trouver des candidats qualifiés et motivés", indique l’entreprise, soulignant qu’elle offre pourtant de nombreuses perspectives. Pour tenter de trouver la perle rare, les entreprises de construction investissent massivement dans la formation.

(...)