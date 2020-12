Dans les semaines précédant les fêtes de Noël, des décorations d’un genre nouveau ont fait leur apparition dans le centre-ville de Bruxelles : plus de 50 000 origamis y sont à découvrir, œuvre de Charles Kaisin et résultat de son initiative “Origami for Life”, lancée en mars dernier en plein confinement. Suite au succès de son opération, qui a permis de récolter 400 000 € pour la lutte contre le Covid-19, le designer belge est allé plus loin : tout un parcours a été aménagé dans l’Îlot sacré. En cette période difficile à vivre pour beaucoup de gens, Charles Kaisin souhaite offrir un brin de magie et de chaleur. Son projet de récolte de fonds aussi vient de s’exporter en France.

Charles Kaisin (48 ans) est un designer belge aux multiples facettes : s’il s’est illustré dans la création d’objets design et l’aménagement d’espaces, il s’est aussi fait connaître, notamment à l’étranger, pour avoir inventé le concept des “Dîners Surréalistes” qu’il a réalisés un peu partout dans le monde. Nous l’avons interrogé, par écran interposé. L’occasion de revenir sur son actualité récente mais aussi d’aborder plus globalement sa carrière et l‘importance de garder le sens de la fête dans une période troublée comme celle que nous traversons. Entretien.