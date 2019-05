Dès leur entrée en primaire, les connaissances et compétences des élèves sont évaluées. Pour Stéphanie de Schaetzen, spécialiste en psychoéducation, la manière dont ces évaluations sont souvent réalisées n’aide pas les enfants à acquérir de l’assurance et de la confiance en leurs capacités. La cotation via un système de points est particulièrement néfaste. "Retirer des points aux élèves qui se trompent, ça ne les encourage pas à réessayer. C’est une diabolisation de l’erreur : se tromper revient à échouer et entraîne un blâme. Ca devient terrible de se tromper alors que c’est un processus nécessaire pour apprendre", explique-t-elle.

(...)