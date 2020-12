Melissa Piette élève des fox-terriers dans la région de Mettet. Et elle est très attentive aux familles adoptantes…

Dans les vastes prairies de la région de Mettet, elle aime à promener ses chiens. Melissa Piette, qui a grandi à la campagne, dans le milieu agricole, a découvert les joies de l’élevage grâce à sa grand-mère. Des fox-terriers, déjà. Aujourd’hui, même s’il est à la retraite, elle s’occupe toujours de ses petits amis “à poils lisses” avec son papa. Son élevage répond au joli nom de Des belles de Maggio et vous le trouverez en bonne place sur la plateforme Tipaw. “Je ne fais qu’une nichée par an et à peine avais-je annoncé mes chiots que les gens se sont précipités. En sept jours, ils étaient tous vendus."