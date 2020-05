Le télétravail sera désormais favorisé dans tout le Groupe .

On savait que cette crise allait engendrer des changements importants dans notre société. PSA nous a fait parvenir cette semaine une sorte de mémorandum, un mode de conduite de l’entreprise pour le futur. Une prise de position forte de la part des dirigeants du groupe français, un projet à vocation internationale, qui sera déployé sur l’ensemble des activités du Groupe PSA non liées à la production.

En clair et en sujet central de ce projet intitulé "Nouvelle ère de l’agilité", le télétravail, qui devient une sorte de norme. Précurseur, PSA indique que le Groupe avait déjà initié le déploiement du travail à distance. "En 2019 c’étaient près de 18 000 salariés qui avaient adopté régulièrement ou ponctuellement ce mode de travail (contre 2 500 en 2016) correspondant à 3 millions d’heures télétravaillées et près de 500 000 trajets évités."

Dès lors, on peut dire que, chez PSA, le télétravail est désormais plus que fortement conseillé pour les activités qui le permettent. "Fort des mesures efficientes déjà engagées et de son retour d’expérience dans le contexte de la crise Covid-19, le Groupe a décidé de renforcer le travail à distance et d’en faire la référence pour les activités non liées directement à la production. En complément du travail à distance, la présence physique des salariés, dans des espaces collaboratifs repensés, renforcera les interactions à valeur ajoutée et la recherche d’énergie collective. Cela se traduira par une présence sur site d’une journée/une journée et demie par semaine, en moyenne. Ce projet présente le double bénéfice d’un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle…" Quelque chose nous dit que (beaucoup) d’autres opteront aussi pour ce type de mesures…