Ça faisait super longtemps que j’y pensais, nous confie Chloé Sanchez, actrice porno indépendante et chroniqueuse à Balance ton post (C8). Ma copine Nathalie (Andreani, ex Secret-Story, plus de 350 000 abonnés, NdlR) m’a proposé de venir et j’ai sauté sur l’occasion. "

À 28 ans, l’influenceuse de charme aux 131 000 abonnés Instagram a décidé de refaire sa dentition pour son plaisir personnel avant tout.