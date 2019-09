À 34 ans, alors maman d’un petit garçon de 5 ans, Christelle Belle va consulter sa gynéco pour un beau projet : avoir un autre enfant. Mais le coup de tonnerre va faire vaciller fortement toute la famille : Christelle Belle souffre d’un cancer du sein triple négatif, une forme de la maladie qui affecte seulement 15 % de la population et qui est particulièrement agressif. "Le mien était de grade III et il a fallu agir très vite. J’ai eu une tumorectomie. Il n’y a pas eu ablation mais les ganglions ont été envahis et j’ai dû être suivie de très près et j’ai eu une grosse chimiothérapie avec 35 séances", raconte aujourd’hui Christelle. La zone est brûlée, les hormones en déroute mais la jeune femme se bat.

(...)