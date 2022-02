Le 23 février 1997, le facétieux présentateur du Journal télévisé de France2 Bruno Masure s’amuse : l’écran se dédouble en deux images identiques du présentateur, pour faire cette annonce : "la première mondiale réalisée par des scientifiques écossais hier qui ont créé un clone d’un animal adulte, à savoir une brebis. Et cela à partir d’une seule cellule, une cellule unique, prélevée sur le pis d’une autre brebis et donc sans spermatozoïde." Cette manipulation, poursuit-il, "suscite de vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales. Pourrait-on créer demain chez l’homme, à partir d’une seule cellule, un exemplaire en tout point identique ? Dans certains cas, ce serait un cauchemar", conclut-il avec un clin d’œil, face à son double.

La veille, le monde a appris avec stupeur l’existence du premier mammifère cloné avec succès. Quelques jours avant que les détails de l’expérience soient formellement publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature, l’information a fuité via le journal britannique The Observer et la nouvelle fait le tour du monde. En réalité, la brebis est née sept mois plus tôt et la naissance avait été gardée secrète par le Roslin Institute. Le 5 juillet 1996, le scientifique écossais Ian Wilmut reçoit la nouvelle qu’il attendait avec impatience : l’agneau 6ll3 est né. "Tout d’abord, j’étais immensément soulagé qu’elle était vivante et apparemment normale, racontera-t-il plus tard au New York Times. Mais je pressentais aussi l’impact potentiel."