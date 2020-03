Amitiés, magasins, culture… Les gestes de solidarité se multiplient face à l'épidémie de coronavirus. Illustrations.

Des coachs gratuits à la maison

Continuer à pratiquer le sport, de manière intensive, c’est possible... à la maison

En octobre dernier, David De Paduwa ouvrait, place de Brouckère, la première Intensity Room de Belgique. Une seconde a vu le jour dans la foulée, à Wavre. L’idée ? S’adonner à des séances de sport hyper intenses, d’une durée de 50 minutes (50 secondes d’exercice, 10 secondes de récupération).

Depuis ce week-end, comme toutes les salles de sport du pays, Intensity a fermé ses portes. Mais David et ses coachs, soucieux de ne pas rompre le lien, ont décidé de proposer des cours (de 20 minutes) via Internet, tous les jours, et ce gratuitement jusqu’au 3 avril. "C’est un mouvement solidaire avant tout", explique-t-il. "Cela me permet de me sentir utile, de continuer à exercer mon métier et de permettre à notre communauté de rester soudée." Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion internet, d’un tapis de sol et d’une bouteille d’eau… Les cours sont ouverts à tous. Les horaires des "live" sont disponibles sur https://fitandco-live.eu/live-chat-intensity/.

Des heures d’ouverture pour les seniors

On le sait : le coronavirus est dangereux pour les personnes plus âgées et plus faibles.

Pour protéger au maximum ses clients les plus âgés, qui doivent bien faire leurs courses, certains magasins du groupe Delhaize ont décidé de leur consacrer une tranche horaire chaque jour afin d’éviter tout contact avec les autres clients. "Afin de permettre à nos seniors de plus de 65 ans de faire leurs courses en dehors des heures d’affluence, notre magasin sera privatisé chaque jour une heure avant l’ouverture officielle" , explique-t-on dans quelques AD Delhaize de la province de Liège.

Ainsi, les seniors pourront s’y rendre le lundi de 11 h 30 à 12 h 30 (ou de 11 h à 12 h, en fonction de l’horaire du magasin), et le reste de la semaine de 8 h à 9 h. "Leur santé est aussi une priorité."

Les opérateurs agissent aussi

Que ce soit Proximus, Telenet ou encore Orange, des offres exceptionnelles ont été prises. Telenet a indiqué lui, offrir à ses clients un volume de données supplémentaire et des divertissements gratuits. Décision identique du côté de Scarlet, une marque du groupe Proximus. La veille, Proximus et Orange avaient déjà annoncé des gestes commerciaux pour leurs clients. Proximus va ainsi offrir à ses clients la possibilité de téléphoner 24/24 et sept jours sur sept, et de façon illimitée, à partir de leur téléphone fixe ou mobile, vers les téléphones fixes. Certains clients auront aussi un bonus de 10 GB de data et Proximus met en gratuit certaines chaînes. Orange a décidé d’ajouter 5 GB de volume de données mobiles pour ses clients résidentiels et professionnels postpayés. Du côté de Scarlet, tous les appels vers les lignes fixes seront gratuits. Les canaux Movies et Series seront ajoutés gratuitement dans l’offre de base TV.

Coronapéro : un apéro vidéo à distance pour voir ses amis

Ce week-end, avec des amis qu’on ne voit qu’assez rarement parce qu’on est éparpillés à Bruxelles, Lille, Liège, Charleroi, Mons, La Louvière et Arlon, on s’est dit que l’occasion était trop belle. Après une courte discussion, c’était décidé : rendez-vous à 18 h 30 pour un apéro en vidéo. Chacun chez soi, devant son ordinateur pour une vidéoconférence relax, bière à la main et chips à portée. C’est par Google Hangouts qu’on a décidé de passer, mais nul doute que d’autres plateformes en ligne pourraient tout aussi bien faire l’affaire. Skypéro ? Coronapéro ? On n’a pas pu se mettre d’accord sur un nom sympa, mais on est restés plusieurs heures à échanger, et à rire. C’était comme nos réunions sont toujours, mais par écran interposé. Ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas croisés… et finalement ce n’était pas si mal : on a économisé en kilomètres, même si on a un peu perdu en chaleur humaine. Ça suffira pour les prochaines semaines, la sécurité sanitaire prime avant tout. Et on va probablement remettre ça rapidement, avant de pouvoir se croiser, en vrai, quand tout cela sera derrière nous.

Les musées en ligne

En pleine crise, tous les musées belges ou français sont fermés. Si vous désirez occuper vos enfants durant ces semaines de confinement, Google propose de visiter de manière virtuelle via sa plateforme Art Project. Cela concerne des dizaines de milliers de musées dans 40 pays dans le monde. Une performance lancée en 2011 et permise grâce à la technologie Street View.