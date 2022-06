De quelle formation les collaborateurs des coffee-shops qui pullulent désormais dans le paysage urbain auraient-ils le plus besoin ? Non, ce n’est pas une énième formation de barista mais bien des cours d’hospitalité ! "C’est une arme commerciale redoutable que les coffee bars ne devraient pas négliger. Si l’hospitalité était plus présente dans le café de spécialité, elle rendrait le produit beaucoup plus inclusif." C’est ce qu’affirme avec expérience Thomas Wyngaard, qui connaît bien la restauration dans les pays anglo-saxons où l’hospitalité est centrale, alors que "c’est quelque chose qui manque parfois dans le milieu de l’Horeca et souvent dans le milieu du café de spécialité en Belgique".