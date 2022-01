Le travail à distance concerne un nombre non négligeable de salariés et d’indépendants. Et si la plupart ne pensent pas à passer le pas de leur porte, certains rêvent quand même de quitter les amarres pour des pays lointains et certainement plus ensoleillés. Cela a un nom (anglais) : la workation, c’est-à-dire des vacances qui allient loisirs et travail à distance.

La plate-forme de recherche de voyage momondo.fr a listé, parmi 111 pays, ceux qui offraient les meilleures conditions pour cette façon d’envisager son job… Pour ceux qu’on appelle les "nomades numériques", voici le top 10 des pays où il fait bon bosser "dans des conditions de travail productives", dixit le site dans un cadre où tout est à découvrir.

Le top 10

Portugal Espagne Roumanie Maurice Japon Malte Costa Rica

Panama République tchèque Allemagne

Pour mener à bien ce classement (dans lequel la Belgique se classe 37e mondialement et 20e en ce qui concerne l’Europe), Momondo a établi un index sur le travail combiné au voyage basé sur 22 facteurs répartis en 6 catégories : coûts de voyage et accessibilité ; prix locaux ; santé et sécurité ; possibilités de travail à distance ; vie sociale ; météo.

Viser le visa nomade

Le Portugal est classé numéro 1 pour son climat agréable, sa grande variété de lieux où sortir, un faible taux de criminalité et un coût de la vie relativement bas. Le pays propose un visa nomade, plus long qu’un visa touristique et où l’on peut travailler sur Internet sans être soumis aux lois fiscales. L’Espagne attire pour sa vie nocturne animée et son grand nombre de coworkings associés à une connexion internet rapide. La Roumanie termine le podium avec son coût de la vie très bas et son potentiel d’inconnu.