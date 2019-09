Avec les nouvelles formules d’abonnement qui sont meilleur marché (19,90 € pour l’abonnement individuel et 29,99 € pour l’abonnement Premium qui est à partager) et l’appli qui offre conseils, suivi et entraînement à domicile, l’ouverture des clubs 24/7, il y a moyen de faire du sport de jour comme de nuit. "De quoi aider à répondre à la sédentarité, au diabète, à l’obésité qui sont des pathologies de santé publique", souligne Tom van Eetevelde.

Mais "globalement les gens aiment être encadrés, c’est certain. On sait bien que se mettre au sport, c’est une décision émotionnelle alors que se rendre à la salle, c’est un effort qui demande une motivation", souligne Raluca Marin, business manager.

L’an passé, Basic-Fit a développé un système d’e-mails et un programme spécifique dans l’app pour leurs abonnés qui, pendant 6 mois, va les soutenir régulièrement en rappelant la motivation des abonnés, en envoyant des conseils , en proposant sur l’appli une possibilité d’avoir un coach personnel. Résultat : "Une nette amélioration de la régularité des abonnés et moins de décrochages."

Dans les clubs, la première motivation des nouveaux abonnés est la perte de poids, suivie par la volonté d’être en forme et en bonne condition physique. Les sportifs qui veulent augmenter leurs performances ferment le podium.