Entre test par PCR et test sérologique, on a parfois du mal à s’y retrouver. Quelles sont leurs spécificités ? Les réponses du Pr Frédérique Jacobs, cheffe du Service des maladies infectieuses à l’hôpital Erasme.

En quoi consiste le test PCR et dans quelle phase de la maladie est-il opportun ?

Dans le prélèvement réalisé pour le test par PCR, on trouve le matériel génétique (ARN) du virus dès les premiers jours de la symptomatologie. La sensibilité du test n’est cependant pas maximale dans la mesure où l’on retrouve seulement dans 60 à 70 % des cas une PCR positive alors que le virus est présent. Il faut en effet avoir suffisamment de cellules et pouvoir amplifier le matériel génétique du virus. Après 5 à 7 jours, le virus se trouve en quantité plus faible, rendant la PCR moins fiable. Dans ce cas, nous avons un problème de diagnostic.

