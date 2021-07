Bas Smets est architecte paysagiste. Ses bureaux sont situés à Bruxelles. Mais c’est depuis Rome qu’il répond aux questions de nos confrères de La Libre. Sa renommée l’amène désormais fréquemment à l’étranger. Arles, notamment, lui doit le jardin du complexe Luma Arles, au pied de la tour conçue par Frank Gehry. Un jardin qui compte 5 000 mètres carrés de pelouse, 1 100 arbres et 80 000 plantes et qui a été aménagé sur une dalle de béton où ne poussait rien.

Les inondations qui ont frappé la Belgique il y a un peu plus de quinze jours confortent sa conviction : la ville a un besoin urgent d’être repensée pour être plus résiliente. Sinon, les inondations vont se répéter, et devenir toujours plus destructrices.