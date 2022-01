Ce genre de fait est loin d’être isolé et la crise sanitaire a exacerbé les violences homophobes. Les deux années écoulées ont été fortement marquées par l’épidémie de Covid-19 et par la crise sanitaire et socio-économique qui en résulte.

Il s’agit d’un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années. Il est déjà connu des services de police pour différents méfaits, notamment pour des coups et blessures volontaires, des menaces, des vols et des faits des stupéfiants. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition par la police. L’enquête se poursuit.

Début juillet, au Mont des Arts, deux hommes ont été la cible d’injures portant sur leur orientation sexuelle. Les esprits se sont échauffés et le suspect a fait appel à un groupe d’amis. Il s’ensuivit une agression d’une extrême violence visant l’une des victimes. L’homme tabassé a encaissé de nombreux coups, dont un donné avec une bouteille cassée qui lui a laissé une cicatrice permanente au visage. Son portefeuille et son GSM ont également été volés. Son compagnon était en état de choc. Les deux victimes ont été transférées à l’hôpital.