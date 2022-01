Le Darknet permet au consommateur de recevoir sa drogue directement à son domicile, de manière anonymisée.

Internet et les nouvelles technologies ont un impact sur l’organisation de notre vie quotidienne, mais également sur le monde de l’illégalité. L’une des activités délinquantes les plus concernées par ces changements est le commerce de drogues illégales. L’avènement d’Internet, des médias sociaux et des monnaies cryptées, entre autres, a élargi le champ d’action dans le domaine des pratiques illégales, relève Eurotox, l’observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles.

La crise sanitaire a surtout fait augmenter les commandes d’amphétamines sur le Darknet. Cette plateforme recense des sites cachés non accessibles par le biais d’un navigateur conventionnel. Il s’agit donc d’un réseau qui utilise des protocoles spécifiques intégrant des fonctions d’anonymat, permettant ainsi au consommateur de commander ses produits sans risque de se faire inquiéter. La marchandise arrive quelques jours plus tard dans sa boîte aux lettres.