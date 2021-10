Selon la Fédération européenne pour le transport et l’environnement, le coût environnemental d’une voiture électrique dépend surtout de l’endroit où elle est produite et conduite. Ainsi, les émissions de CO2 pour créer et alimenter les batteries de tels véhicules en Chine, où l’essentiel de l’électricité est produite par des centrales à charbon, explosent tous les records. En Suède, où la plus grande partie de l’énergie nécessaire est produite à partir de centrales hydroélectriques, l’empreinte carbone des véhicules électriques est par contre réduite à son strict minimum.