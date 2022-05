En Belgique, 150 000 parents souffrent du burn out parental. "Comme pour tout burn out, c’est un déséquilibre entre les facteurs de stress et les ressources mobilisées pour faire face à ces facteurs. À un moment, il n’y a plus suffisamment de ressources pour affronter ces différentes sources de stress, explique Anne-Catherine Dubois, chercheuse en santé publique à l’UCLouvain Bruxelles, qui s’intéresse aux effets du burn out parental sur les enfants.

Concrètement, elle travaille avec des familles pour tenter d’y voir plus clair.