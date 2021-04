Les effets néfastes liés à ce troisième confinement sur la santé mentale ne sont pas exactement les mêmes que ceux des deux précédents. Et pas seulement parce que celui-ci est plus soft que le tout premier par exemple.

“Chez certaines personnes, une habituation s’est créée, une forme d’acceptation”, constate Charlotte Busana, psychologue cognitivo-comportementaliste. “En été, lors du premier déconfinement, nous avons espéré une fin définitive de cette pandémie et la possibilité de se projeter dans le futur. Lors de la rehausse des cas en automne, il y a eu désillusion. Cette troisième vague nous force à réaliser que ce virus fait et fera encore partie de notre quotidien pour une période encore indéterminée. Cela peut nous mener à un découragement mais également à une meilleure acceptation et donc adaptation”

Cette forme de fatalisme, si elle peut aider à gérer l’effet anxiogène du contexte, a son effet pervers potentiel : celui de l’abattement.

“On remarque un découragement intense et potentiellement dangereux chez certains adolescents et jeunes adultes qui ont besoin, plus encore, de se projeter dans le futur et de se nourrir de contacts sociaux. Autre exemple, les adultes inactifs ou sans emploi depuis des mois et qui ne voient pas le bout du tunnel. Des parents en burn-out, pas nécessairement déprimés mais épuisés jusqu’à se sentir détachés de leurs émotions dans leur rôle de parent.”