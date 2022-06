En Belgique, l’exploitation sexuelle de mineurs est un phénomène dissimulé et complexe qui n’est pas souvent détecté ou signalé. Malgré les données disponibles prouvant l’existence du phénomène en Belgique, il est très difficile d’en mesurer l’ampleur réelle, car seuls les cas de prostitution de mineurs détectés et parfois poursuivis par le parquet sont répertoriés.

Dans son rapport annuel, Child Focus constate que l’offre de services sexuels payants se déplace de plus en plus vers des canaux tels que les médias sociaux, rendant la détection de ce phénomène encore plus compliquée. Malgré ces difficultés, Child Focus a reçu en 2021 un total de 57 nouveaux dossiers relatifs à cette forme d’exploitation sexuelle de mineurs.