Alors que les longs week-ends du mois de mai se profilent à l’horizon, il est évidemment trop tard pour poser intelligemment quelques jours de congé. L’occasion par contre de faire le point pour la prochaine rentrée scolaire.

N’oublions d’ailleurs pas que le calendrier scolaire va changer, avec deux semaines de vacances prévues à la Toussaint, du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre. Le 1er novembre tombe donc dans le courant de la deuxième semaine, un mardi. En prenant congé le lundi, cela fait donc un week-end de quatre jours pour les parents qui pourront donc s’occuper de leurs enfants. Un autre long week-end est possible lors du 11 novembre qui tombe un vendredi en 2022. Petit bonus même pour ceux (les fonctionnaires, généralement) qui ont un jour de congé pour la fête du Roi, le 15 novembre. Cette fête tombe un mardi et permet d’avoir cinq jours de repos, pour un seul jour de congé pris.

Enfin, le 25 décembre tombe un dimanche cette année, et on vous souhaite déjà bon courage pour la reprise dès le 26. Sauf s’il vous reste quelques jours à prendre…

En 2023, le premier jour férié tombera le 1er janvier, à nouveau un dimanche. Ce sera donc un jour à prendre plus tard dans l’année. Le jour férié suivant n’arrivera que le lundi 10 avril. Rappelons que pour la première fois, ce week-end ne sera pas englobé dans les vacances de Pâques, qui seront rebaptisées vacances de Printemps et qui se dérouleront du 1er au 12 mai. Le 1er mai étant férié, c’est déjà un jour de gagné pour ceux qui voudront profiter de leurs enfants. La semaine de la rentrée sera elle marquée par un possible long week-end, puisque le jeudi de l’Ascension tombe le 18 mai. Il y a donc moyen de prendre 3 semaines de congé pour 13 jours à poser plutôt que 15.

Une autre option existe avec le lundi de Pentecôte, qui tombe le 29 mai. En prenant congé à partir de l’Ascension, il est alors possible de profiter de 12 jours de repos pour 6 jours de congé seulement.

Enfin, l’été 2023 sera un peu plus court vu le nouveau calendrier scolaire. Le 21 juillet tombant un vendredi, voilà une possibilité de commencer vos vacances un jour plus tôt. Et pour ceux qui prennent de longs congés, le mardi 15 août permet aussi de prolonger le plaisir en posant le lundi 14.