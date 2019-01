A trois jours de la rentrée scolaire, retrouver un sommeil réparateur, loin des tablettes et smartphones, est important

Les fêtes ont certainement gâté les enfants en congé. Certains privilégiés ont reçu le smartphone, une tablette ou un jeu vidéo tant attendu. Outre des moments de ripaille en famille, les enfants de 5 à 17 ans ont certainement passé beaucoup de temps face à un écran, quel qu'il soit.

Selon une étude de la Belgian Entertainment Association (BEA), les jeunes belges jouent en moyenne 5 heures par semaine à des jeux vidéo (20 % jouent plus de 7 heures par semaine). Dans 85 % des cas, sur smartphone. Lors des congés, les règles sont souvent assouplies, en matière de jeux vidéos, de présence sur les réseaux sociaux et d'heures de coucher et de réveil. Les enfants dorment plus tard le matin, puisqu'ils sont allés dormir plus tard.