Un divorce peut coûter cher, très cher même quand les anciens conjoints se déchirent. Or, un mariage sur deux prend le chemin de la séparation. C’est pourquoi le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a mis toute son énergie pour faciliter l’accès à la justice au plus grand nombre, intégrant une déduction fiscale pour les produits de protection juridique couvrant le divorce, mais aussi les conflits liés à la construction et au droit du travail. (...)