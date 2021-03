Les fringales, on en a tous connu : ce moment de grande faiblesse soudaine où l’on n’a qu’une envie : manger quelque chose de sucré dans l’immense majorité des cas. Certains ont d’autres "symptômes" plus fâcheux, même s’ils sont bénins : tête qui tourne, vision brouillée, bras parcourus de "décharges", jambes faibles…

Mais à quoi est-ce dû ? Certaines causes sont biologiques comme la faim : notre corps, en manque d’énergie, réclame du carburant pour fonctionner ; l’hypoglycémie : elle est causée la plupart du temps par une consommation riche en sucres rapides qui vont être très vite assimilés, provoquant la sécrétion d’insuline, l’hormone du sucre. Après ce pic, il y a diminution brutale du taux de sucre dans le sang. On a alors affaire à une hypoglycémie réactive qui se manifeste de la même façon que la faim.

D’autres sont dues au stress qui pousse l’organisme (pour faire court) à réclamer des aliments "confort", qui font plaisir et conduisent le cerveau à fabriquer des molécules qui calment et relaxent.

Enfin, il y a l’ennui qui nous conduit vite au grignotage ou encore la gourmandise qui nous prend en otage.

Que faire ? D’abord, quand une fringale arrive, il faut boire. De l’eau, beaucoup d’eau de préférence mais si cela ne va pas, on peut goûter à l’eau pétillante, eaux infusées, aromatisées sans sucre. Thé, café, tisane, jus de tomate font aussi partie des solutions. Un soda light : oui, mais en dernier recours.

On peut aussi penser à se brosser les dents ou mâcher du chewing-gum à la menthe : la bouche fraîche, on craque moins. Et surtout, brisez vos schémas neuronaux ! Bougez, levez-vous, changez d’endroit, allez prendre l’air...