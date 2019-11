Quand cela ne va pas dans la sphère privée, cela se ressent dans le travail. Et vice-versa… comment rétablir un cercle vertueux ?

À cette question que tout employé et employeur se sont déjà posés, la coach d’entreprise Nathalie Bosquet répond "en s’écoutant !" "Demandez-vous si votre oui est un vrai oui, si vous êtes dans vos valeurs et le respect de soi. Ou bien alors si c’est un oui pour ne pas déplaire", poursuit la spécialiste qui a développé "Parentreprise" une méthode originale : "On travaille l’épanouissement et on favorise le changement des collaborateurs dans toutes ses sphères de vie, c’est la particularité de ce projet qui se base sur l’intelligence émotionnelle."

(...)