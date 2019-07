Les automobilistes de 25-44 ans sont les plus concernés

La nuit de lundi à mardi aura une nouvelle fois été le théâtre d'un accident mortel impliquant un conducteur fantôme. Les faits se sont produits vers 1h50, à hauteur de l'échangeur de Loncin, dans la boucle en direction de Namur, sur l'E42. La conductrice de la voiture fantôme, une dame de 51 ans, est décédée. Elle circulait en contresens, se dirigeant vers Bruxelles sur les voies de circulation qui mènent à la E42 vers Namur et est violemment venue percuter un autre véhicule, dont la conductrice a été grièvement blessée.

Un drame qui est malheureusement trop fréquent. En 2017, 16 accidents avec tués ou blessés impliquaient un conducteur fantôme, selon les chiffres fournis par l'Institut Vias. "Le nombre d’accidents impliquant un conducteur fantôme a augmenté en 2017, confie-t-on au sein de l'Institut. C'est plus qu'en 2016 (11 accidents) et c'est même le nombre le plus élevé depuis 2009."

Selon Vias, les accidents impliquant un conducteur fantôme seraient 10 fois plus mortels que la moyenne des autres accidents sur autoroute. En cause : la violence de l'impact entre les véhicules circulant à 120 km/h dans chaque sens. "Dans plus d'un cas sur trois, le conducteur était sous l’influence de l’alcool. Et dans un accident sur cinq, il décède."

Entre 2008 et 2017, 123 accidents impliquaient un conducteur fantôme. Et 41 personnes ont été tuées et 224 blessées.

Environ la moitié des accidents corporels impliquant un conducteur fantôme ont lieu la nuit (44%). Les seniors sont surreprésentés par rapport à la moyenne des autres accidents. Ils représentent un conducteur sur cinq contre seulement un sur 25 dans les autres accidents. Par contre, ce sont les conducteurs de 25-44 ans qui sont les plus impliqués avec un accident sur deux.