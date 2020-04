La méditation est une alternative pour passer le confinement sans encombres.

Les salles de sport, les salles de concert, les parcs… sont fermés et le télétravail est plus qu’encouragé. De quoi restreindre à de simples balades les envies de se changer les idées alors que le climat anxiogène véhiculé chaque jour par les chiffres du bilan de la maladie en Belgique, par les patrouilles de police… est intensifié.

Des solutions existent pour résister et gérer au mieux le stress et l’anxiété générés par le confinement. Encore plus si vous n’avez pas l’âme d’un sportif. L’une d’elles, c’est la méditation. Sous ces multiples formes (yoga, sophrologie…), elle offre en effet l’occasion de vivre ce confinement.

"C’est surtout l’occasion de mettre cette période à bon escient pour revenir à ses priorités", explique Nathalie Marchand, sophrologue à Seneffe. Comme ses confrères, elle ne peut évidemment pas recevoir ou organiser des séances collectives. La vidéo est alors utilisée pour prodiguer les conseils. "Il faut faire le bilan pour pouvoir se détacher, c’est vraiment le moment propice."

Comme Nathalie Marchant, Isabelle Chatel prodigue ses conseils à distance via une plateforme vidéo et elle n’a jamais eu de séances collectives avec autant de personnes. "Récemment, j’ai fait une séance en vidéo en direct avec 27 personnes ! Dans mes séances habituelles, je n’ai jamais autant de monde possible", se réjouit-elle.

Cette professeur de yoga à Gozée a alors adapté ses séances pour que chacun puisse bien se sentir à l’intérieur de soi. "Principalement, je conseille de se recentrer sur la respiration. Dans la pratique, on travaille sur des postures. Notamment celle debout qui permet notamment via une posture asymétrique de travailler sur les deux types de cerveaux. Ça peut surtout apaiser l’émotionnel."

L’une et l’autre ont décidé de faire un geste pour leur client. Certains offrent les séances, d’autres demandent juste une participation, ce qu’ils peuvent.