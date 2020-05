Le coronavirus et le confinement (quasi) obligatoire ont déstabilisé nos vies. Chacun gère comme il peut ses angoisses, ses états d’âme, ses questions existentielles. Depuis le début de la crise, les hôpitaux et institutions psychiatriques font face à une augmentation de nouveaux patients. Des mises en observation comme on dit. Autant de personnes supplémentaires qu’il faut soigner tout en ayant la menace de faire entrer le Covid-19 dans les murs.

Les moments que nous vivons sont inédits et extraordinaires. Ils ont un impact sérieux sur le suivi de patients atteints de pathologies mentales. Sans soin ou avec un suivi distendu à cause de la crise, ils franchissent la barrière et se retrouvent soit mis en observation soit en prise en charge urgente.

(...)