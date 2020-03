Doctoranytime.be va permettre aux patients de consulter un praticien sans sortir dehors.

Pour aider à lutter contre la propagation du Covid-19, l’équipe Doctoranytime (composée de 44 000 praticiens, Doctoranytime.be est considéré comme le plus grand annuaire digital spécialisé dans le secteur de la santé) a décidé de contribuer aux mesures sanitaires prises par les institutions compétentes en mettant gratuitement et dès aujourd’hui un outil de consultation en ligne à disposition des patients et des médecins.

Cet outil totalement nouveau et unique en Belgique est une interface de chat médical géré par des médecins. Un second outil de vidéoconsultation est en cours de finalisation et sera bientôt disponible. Face aux nombreuses inquiétudes, l’objectif de Doctoranytime vise donc à informer au mieux la population. "La désinformation ou encore les fake news contribuent à la propagation du virus. C’est pourquoi nous souhaitons lutter contre ces nuisances", explique Justin Barthelemy, Country Manager de la start-up. Chaque praticien a reçu des consignes précises pour lui permettre de communiquer directement avec les patients et les aider le mieux possible.

Le second outil de vidéoconsultation est quant à lui en phase de test auprès de certains médecins et sera disponible dans quelques jours. Il permettra au patient de prendre rendez-vous en ligne avec son médecin pour une consultation par vidéoconférence dans un cabinet virtuel sécurisé, limitant ainsi les déplacements du patient et les risques qu’ils comportent.