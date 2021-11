Alors que la Cop 26 bat son plein à Glasgow et que des dizaines de pays prennent des engagements chaque jour, il reste toute une série de personnes qui restent sceptiques sur le réchauffement climatique. Inexistant, naturel ou encore inventé par intérêt économique, les théories sont nombreuses. Météo France a fait le point sur les fake news qui circulent le plus sur le climat. Tour d’horizon.

1. "Le réchauffement climatique, c’est à cause du soleil"

"Oui, le soleil peut réchauffer la planète si l’énergie qu’il fournit augmente. D’ailleurs depuis 1750, l’intensité de son rayonnement augmente légèrement mais pas suffisamment pour expliquer le réchauffement actuel. Sa contribution est de l’ordre de plusieurs dizaines de fois inférieure à celle de l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère."

2. "Le réchauffement climatique, c’est à cause de la modification de l’axe de rotation terrestre"

" La théorie de Milutin Milankovitch, publiée en 1941, rend compte de l’alternance des cycles glaciaires et interglaciaires durant le quaternaire. Cette théorie des cycles est fiable pour expliquer une glaciation et/ou un réchauffement à l’échelle de dizaines de milliers d’années ou de centaines de milliers d’années mais elle n’est pas adaptée pour expliquer la hausse rapide des températures observée au cours des deux derniers siècles. Ces 200 dernières années ne correspondent en rien à une échelle de temps géologique. "

3. "Le mois dernier, il a fait "frais" chez moi et on me parle de réchauffement climatique…"

" Les températures relevées un jour ou sur quelques jours de suite à un endroit donné ne constituent pas une tendance de long terme. Autrement dit, une température moyenne un peu "fraîche" sur une journée n’empêche en rien de vivre un mois avec une température moyenne au-dessus des normales. C’est toute la différence entre météo et climat. La première fait référence aux conditions quotidiennes de l’atmosphère - la température maximale, la quantité de couverture nuageuse, la vitesse et la direction du vent, ainsi que les précipitations. Le "climat", quant à lui, décrit les conditions atmosphériques moyennes sur de nombreuses années. "

4. "Le réchauffement climatique ne fait pas totalement consensus"

" Déjà diagnostiqué dans les années 1990, le réchauffement climatique s’est poursuivi depuis. Les rapports successifs du Giec n’ont cessé de réaffirmer le consensus scientifique autour de ce réchauffement global. Entre 2009 et 2015, le consensus quant à son origine anthropique se situait autour de 97 %. Une évaluation parue dans le Bulletin of Science, Technology & Society le 20 novembre 2019 a poussé ce taux encore un peu plus loin. Au total, ce sont plus de 11 600 articles publiés sur le sujet dans des revues scientifiques spécialisées, entre le 1er janvier et début août 2019, qui ont été examinés. Or, il apparaît que 100 % des articles soutiennent l’idée d’une cause anthropique au réchauffement global actuel. "

5. "La fonte des calottes ne fait pas monter le niveau de la mer"

"Selon les scientifiques, le niveau des mers et des océans pourrait s’élever d’un mètre voire plus d’ici 2100 en raison du réchauffement climatique en cours. La fonte totale d’un iceberg flottant en mer ne fait pas monter le niveau de la mer. En revanche, les icebergs proviennent d’une accumulation de neige se transformant en glace sur les continents, glace qui s’écoule lentement vers les côtes. Donc lorsque la glace constituant les icebergs se sépare du socle rocheux avant de se détacher ou de se mettre à flotter (on parle alors d’ice shelves en anglais ou de barrières de glace), il y a bien hausse du niveau de la mer."