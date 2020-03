Les personnes qui ont réservé un voyage en TGV, mais souhaitent le modifier ou l'annuler en raison de l'épidémie de coronavirus, pourront le faire gratuitement jusqu'au 30 avril, a indiqué lundi la société française de chemins de fer SNCF.

La SNCB ne comptera pas de frais non plus en tant que distributeur de ces billets. "Nous vendons des billets de TGV et les mesures annoncées par la SNCF sont également appliquées par nous, notamment la suppression des frais d'échange et d'annulation", a déclaré le porte-parole de la SNCB, Bart Crols.