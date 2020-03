C’est le service qu’offrent trois amis en Wallonie picarde.

Suite à la crise sanitaire, les funérailles sont également impactées.

Dans le Hainaut, le gouverneur Tommy Leclercq a par exemple pris un arrêté de police la semaine dernière autorisant la participation de quinze personnes maximum depuis la sortie du funérarium jusqu’au lieu de crémation ou d’inhumation. Un nombre très restreint pour la famille et les proches des défunts puisqu’il comprend également les opérateurs communaux et des pompes funèbres.

C’est cette situation qui a poussé Christof Hullaert, Dieudonné Pipers et Nathan Rousseau, trois amis en Wallonie picarde, à accélérer la mise à disposition du service Living Memories.

"Cela fait quelques années que j’ai ce projet en tête, nous explique Christof. Je me suis fait la réflexion sur les deux vies parallèles que mènent les gens : la réelle et la numérique. Quand quelqu’un décède, qui s’occupe de la mort numérique ? À l’heure du numérique, où les contacts se multiplient comme sur Facebook par exemple, cela m’a interpellé."

Si le projet s’est très doucement développé, il aura connu un bon coup de booste durant cette période de confinement.

"On sentait venir les difficultés qui allaient se poser autour des funérailles avec les interdictions de rassemblement. J’ai personnellement du mal à imaginer qu’une famille entière ne puisse pas se réunir pour dire un dernier au revoir à un défunt. On s’est alors demandé comment, d’une manière ou d’une autre, on pouvait régler le problème grâce au numérique."

Un devoir civique

La solution passe donc par le streaming vidéo. Si les proches ne peuvent se rendre à la cérémonie, Living Memories la leur ramènera. "Pour faire face à l’urgence, nous proposons en effet la captation et la diffusion de ces cérémonies. Le système est accessible à tous. Via une caméra ou même un smartphone, la cérémonie est ainsi retransmise sur une plateforme dédiée."

Comme l’explique Christof, proposer ce service est presque une sorte de devoir civique.

"Chacun, à notre échelle et selon ses compétences, doit se montrer utile en cette période difficile. Nous ne voulons d’ailleurs pas profiter de cette situation pour tomber dans le mercantilisme puisque nous proposons ce service à frais coûtants durant toute la crise. Nous ne voulons pas gagner d’argent dans ce contexte, ce n’est pas du tout dans nos valeurs."

Pour plus d’informations, 0496.759.880 ou visitez www.living-memories.io.