Si ce décès fait figure d’exception, car les jeunes ne sont pas les personnes les plus touchées, ce tragique événement rappelle qu’ils ne sont pas non plus immunisés naturellement et que des décès peuvent survenir, aussi, dans les catégories d’âge inférieur.

Alors, pour autant, faut-il s’inquiéter davantage d’une propagation chez les plus jeunes ? "On constate qu’il y a beaucoup moins de cas détectés et confirmés chez les jeunes personnes. Ils sont en effet moins nombreux à développer les symptômes, mais certains sont quand même touchés. On ne l’explique pas toujours et cela peut leur être fatal. C’est un cas rare mais ça arrive. C’est une très triste nouvelle, mais il faut rappeler que c’est un cas isolé. Cet événement doit nous pousser à maintenir l’effort collectif. C’est un problème général. Ce virus peut toucher tout le monde. Nous sommes tous concernés", détaille Simon Dellicour, épidémiologiste à l’ULB.

