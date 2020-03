Les agences restent cependant ouvertes et les clients toujours les bienvenus.

Comme toutes les entreprises du Royaume, BNP Paribas Fortis voit son activité bouleversée par le coronavirus. Il y a trois jours, c’est un cas positif qui avait contraint la banque à prendre les mesures nécessaires en plaçant en quarantaine tous les collaborateurs du patient, ainsi que les époux travaillant également au sein de l’entreprise.

Une mesure préventive accompagnée de télétravail pour la plupart des personnes concernées, " quand cela est possible " , indiquait la banque.

Les différentes mesures ou avis dictés par le gouvernement obligent aussi toutes les entreprises à s’adapter et à proposer des solutions alternatives, que ce soit le télétravail, des précautions supplémentaires vis-à-vis des travailleurs ou encore, malheureusement, du chômage temporaire pour les sociétés les plus touchées. Dans l’Horeca, certains établissements voyant les réservations et le nombre de couverts servis fondre comme neige au soleil n’ont eu d’autres solutions que de fermer temporairement et de mettre leur personnel au chômage.

Des alternatives

De plus en plus de Belges préfèrent en effet éviter les contacts, se faisant livrer leurs courses à domicile ou ne fréquentant plus les magasins et autres lieux confinés.