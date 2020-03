Elle devait avoir lieu le samedi 21 mars prochain

L'épidémie de coronavirus qui touche notre pays a aussi des conséquences directes sur les activités proposées aux plus jeunes. Outre l'annulation des matches de football amateur - et donc ceux de nos enfants -, un autre événement majeur touchant les enfants vient d'être annulé. Le Scoutopia, qui réunit chaque année plus de mille animateurs et cadres fédéraux, vient d'être annulé par la fédération belge de scoutisme. Elle devait se tenir le 21 mars dernier au domaine provincial de Chevetogne. "Cette décision fait suite notamment aux recommandations émises par les pouvoirs publics, expliquent les Scouts de Belgique. Si les animateurs attendus ne constituent pas d’une tranche de la population spécialement à risque face au covid-19, nous souhaitons éviter que nos membres deviennent des vecteurs de contagion et contaminent des personnes plus fragiles."

Et les scouts de poursuivre : "Nous ne prenons bien évidemment pas cette décision de gaieté de cœur, mais estimons qu’il s’agit là de notre responsabilité sociétale."

Scoutopia est un évènement annuel qui regroupe les animateurs scouts, leur proposant de nouveaux jeux et ateliers sur le thème de la durabilité, ainsi que des rencontrets avec des experts. Avec pour objectif d'améliorer l'accueil et les activités lors des différents événements de scoutisme en Belgique.