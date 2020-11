Un nouveau rapport d’Amnesty révèle les violations des droits humains subies par les résidents des homes pendant la crise.

Dans son nouveau rapport intitulé " Les maisons de repos dans l’angle mort", Amnesty International révèle toute une série de violations des droits humains subies par les résidents et résidentes des maisons de repos en Belgique entre mars et octobre 2020.

"Les résultats de notre enquête nous permettent d’affirmer que les résidents et résidentes ont été abandonnés par nos autorités, et ce jusqu’à ce que le drame soit publiquement dénoncé et que le pire de la première phase de la pandémie soit passé. Nos autorités ont échoué à mettre en place des mesures rapides et suffisantes", juge Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International.