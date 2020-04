Dans une semaine, il faudra sortir couvert. En tout cas, si vous comptez prendre les transports en commun. À une semaine du début du déconfinement et donc de l’obligation du port du masque, on ne peut pas dire qu’il fait déjà partie des habitudes de tous les navetteurs de la SNCB et des usagers des Tec ou de la Stib comme on a pu le constater ce lundi.

Il y a du boulot, c’est une certitude même si les citoyens ont conscience de sa nécessité dans le processus d’après-confinement. Aucun de nos interlocuteurs n’a, d’ailleurs, rejeté la mesure même si tous n’en ont pas encore un sous la main !

Si on a constaté, ce lundi, que la mesure de distanciation sociale était largement respectée que ce soit dans les trains, les gares, les bus ou trams…, possible notamment grâce à une affluence réduite, moins de la moitié d’usagers rencontrés ou croisés portaient un masque ou quelque chose sur le nez ou la bouche.

“Pour moi, c’est même 30 ou 40 %”, se désole Houcine, usager des Tec dans la région de Liège. “Les gens n’ont pas forcément, tous, les moyens de s’en offrir. aussi Ça doit venir du gouvernement ou de nos politiques. En tout cas moi,

