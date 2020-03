Construire chaque jour un journal par temps de confinement relève de l’exploit.

Depuis sa création il y a bien plus de cent ans, La Dernière Heure s’est toujours attelée à donner une information fiable, vérifiée, instructive, sportive et même parfois ludique à ses lecteurs. Chaque jour, nos journalistes, maquettistes, infographistes, photographes et autres imprimeurs se serrent les coudes pour fournir, en moins de 24 heures, un journal complet pour leurs lecteurs.

Un combat quotidien qui relève presque de l’exploit en ces temps de confinement, tant les conditions pour effectuer le métier de journaliste se sont compliquées. Les mesures décrétées par le gouvernement sont ici appliquées à la lettre. "Seul le personnel absolument nécessaire au bureau doit être présent, les autres doivent télétravailler, explique Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La Dernière Heure. Et il est demandé de limiter les interviews en face-à-face pour leur préférer les entretiens téléphoniques."

Une partie du personnel, journalistes comme techniciens, est aussi placée en chômage économique partiel, pour atténuer le choc financier du confinement pour l’entreprise.

Le plateau d’Etterbeek témoigne de cette désertification. D’une petite quarantaine de personnes habituellement présentes, il n’en reste plus qu’une poignée : le rédacteur en chef, un de ses adjoints, un graphiste, un relecteur, un directeur artistique pour le choix des photos, et enfin un éditeur soiriste constituent aujourd’hui l’équipe réduite, en plus de deux journalistes sportifs et de l’équipe web.

© DEMOULIN BERNARD



La construction du journal est aujourd’hui complètement chamboulée, comme en témoignent les réunions de rédaction. Autour de la table, on retrouve habituellement une dizaine de journalistes chaque matin. Désormais, ils ne sont plus que deux ou trois. Et c’est par visioconférence que la réunion se tient. Dans des conditions tantôt confortables, tantôt plus spartiates pour ceux qui ont dû se résoudre à travailler de chez eux.

Lors de cette visioconférence, tous les sujets possibles et imaginables sont évoqués. Mais depuis bientôt un mois, c’est le coronavirus et ses impacts sur la santé, l’économie, la politique, le sport, l’enseignement et bien d’autres thématiques qui monopolisent le débat. Avec un mot d’ordre : apporter aux lecteurs l’information la plus complète.

Une information retrouvée en direct sur notre site www.dh.be. Chaque jour entre 6 h et minuit, nos journalistes rédigent plus de 250 articles pour fournir aux internautes une vue complète de l’actualité. Avec, là aussi, une grande majorité d’articles liés au coronavirus. Les évolutions chiffrées, les espoirs de traitements, les témoignages que vous nous apportez, les interviews d’experts, la situation à l’étranger... : absolument tout ce qu’il faut savoir se retrouve en ligne. Un travail qui semble payer : vous êtes deux fois plus nombreux à vous rendre quotidiennement sur notre site pour vous informer depuis le début de la crise du coronavirus en Belgique.

Nos journalistes, tout au long de la journée, sont également fortement sollicités par DH Radio. Pour la réalisation de sons diffusés lors des différents journaux parlés. Mais également pour construire des podcasts, là aussi sur notre site internet.

Une fois la visioconférence du matin bouclée, les journalistes - dont la journée a commencé bien plus tôt - se lancent dans leurs recherches. "Les journées sont souvent plus longues que d’habitude, confie Ludovic Jimenez, spécialiste Santé pour La DH. Nos sources nous contactent plus tard, à la fin de leur journée de travail. Surtout les infirmiers et médecins. L’actu évolue aussi au fil de la journée. Il faut donc être très réactif. À titre personnel, j’ai un enfant à la maison et ça demande une certaine organisation."

© DEMOULIN BERNARD



Spécialisée dans l’Enseignement, Maïli Bernaerts confirme : "Le confinement complique fortement letravail de terrain. Les reportages sont quasi impossibles. Heureusement, les enseignants sont plus facilement joignables alors qu’en temps normal, obtenir une interview de prof durant les heures de cours est impossible."

Une fois les articles rédigés et la une réfléchie et après avoir aussi effectué, à distance, les enregistrements radio et podcasts pour le site web, les journalistes peuvent enfin souffler, tout en restant branchés pour pouvoir réagir à l’actualité et, déjà, réfléchir à ce qui fera l’actu du lendemain.

C’est l’équipe des soiristes qui prend alors le relais, pour lécher graphiquement le journal et le rendre agréable à lire.

Ce n’est qu’entre 21 h 30 (pour l’édition Namur-Luxembourg) et 0 h 30 (pour l’édition Bruxelles) que le journal est définitivement bouclé. Il peut alors être imprimé.

Une dizaine de noctambules présents chaque nuit à l’imprimerie



Habituellement, une cinquantaine de personnes travaillent nuit et jour au sein de l’imprimerie du groupe IPM, installée à Anderlecht.



Pour imprimer La Libre et La DH mais aussi leurs suppléments et des commandes pour des tiers. Mais depuis le confinement, ils ne sont plus qu’une dizaine à travailler la nuit, contre 25 avant la crise. "On a dû mettre certaines personnes en chômage économique car les commandes de tiers ont diminué, explique Eric Bouko, responsable en chef de l’imprimerie. On travaille généralement jusqu’à 3 h 30 du matin pour imprimer les journaux. Le délai doit être respecté pour être sûr que les abonnés reçoivent le journal dans leur boîte aux lettres et que les librairies et grandes surfaces soient livrées avant l’ouverture." Ce sont des camions entiers qui partent par vagues. Ceux de la Poste pour livrer les facteurs qui les redistribueront mais aussi les AMP, qui livrent les libraires. C’est une chaîne bien rodée dont aucun maillon ne peut défaillir.

© DEMOULIN BERNARD



Le libraire, dernier maillon de la chaîne de l’info

David est libraire du côté de Schaerbeek.

Quand les libraires ouvrent leurs enseignes, entre 6 h et 8 h du matin, c’est donc un travail de près de 24 heures qui a été rempli pour qu’ils puissent vendre les journaux. Ils constituent souvent le dernier maillon de la chaîne de l’information.

© DEMOULIN BERNARD



Pourtant, eux aussi subissent les effets de la crise. Patron de la librairie de Helmet, à Schaerbeek, David dit avoir perdu 30 % de son chiffre d’affaires depuis le confinement. "On a énormément ouvert le premier samedi lors duquel on devait rester fermé, confie-t-il. Depuis, on peut de nouveau ouvrir le week-end. Mais on constate tout de même une perte de clients. Les écoles sont fermées et les parents qui venaient chez nous avant de déposer leurs enfants à l’école ne sont plus là."

Le coronavirus fait fuir le client. "Les gens ne sortent plus. Ils ont peur de contracter le coronavirus. Et j’avoue que nous aussi, libraires, nous avons peur. J’ai 400 clients par jour et certains peuvent être infectés sans en ressentir les symptômes."

Heureusement, David peut compter sur le tabac, la loterie nationale et les quotidiens - dont La DH - pour attirer des clients. "Mais j’ai peur que ceux qui ne viennent plus en prennent l’habitude et qu’après la crise, ils ne viennent plus. Or, j’ai un emprunt à payer. Et si le confinement se durcit et que je dois fermer, je n’aurai pas les reins assez solides. Je crains que je ne puisse pas rouvrir, comme 700 confrères l’an dernier."