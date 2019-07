Dès la chute de Louis XVI, le 10 août 1792, la France sans roi ne rêve que d’un régime idéalement démocratique. Elle ne sera plus dirigée par un seul homme, mais par une Convention Nationale de 749 membres élus, pour la première fois dans le pays, au suffrage universel masculin. L’élection historique se déroule le 21 septembre et l’An I du calendrier républicain débutera le lendemain.

Les députés représentant le peuple - les Jacobins et les Enragés - s’installent au sommet des tribunes de la salle du Manège du palais des Tuileries. On les appellera les Montagnards. Robespierre, Danton et Marat sont les plus célèbres.

(...)